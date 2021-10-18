Более 1 тыс. детей из многодетных, малообеспеченных семей, детей-сирот из всех регионов страны прошли оздоровление в центре «Бобек» МОН РК с начала 2021 года.

Речь идет о детях в возрасте от 8 до 13 лет, которые имеют хронические соматические заболевания или же часто простужаются. Они прошли 22-дневный бесплатный курс реабилитации и оздоровления.

«Мы уделяем большое внимание поддержанию, сохранению физического и духовного здоровья детей. Ежемесячно более 100 детей из социально уязвимых категорий проходят лечение в учебно-оздоровительном комплексе «Самопознание». Врачи-педиатры составляют индивидуальную программу для каждого ребенка с учетом его возраста, физического и психоэмоционального состояния. Курс лечения также включает общие оздоровительные процедуры, такие, как закаливание, терренкур, фитотерапия, галотерапия (соляная комната), адаптивная физкультура и другие», – сообщила генеральный директор Национального научно-практического, образовательного и оздоровительного центра «Бобек» МОН РК Баян Файзуллина.

В центре детям предоставляют и образовательные услуги. Они совмещают курс оздоровления с учебой по школьной программе.

При этом особое внимание уделяется программе нравственно-духовного образования «Самопознание».

Кроме того, для расширения кругозора детей организованы экскурсии в живописные окрестности Алматы, а также кружки по интересам и творческие мастерские.

Отметим, что ННПООЦ «Бобек» реализует проекты по социально-педагогической поддержке и личностному развитию детей.