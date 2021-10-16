Потеря близкого человека — возможно, самое страшное, что может случиться в жизни.

Близким при захоронении, назначении единовременной выплаты на погребение, получения пенсионных накоплений усопшего и оформлении наследства необходимо предоставить справку о смерти. Ее можно получить в режиме онлайн.

Для этого на портале eGov.kz в разделе «Семья» необходимо пройти в подраздел «Семейное положение», выбрать услугу «Уведомление о государственной регистрации смерти», заказать ее и подписать ЭЦП.

Уведомление о госрегистрации смерти поступит в личный кабинет в течение 5-10 минут.