Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого в незаконном пересечении границы.

В целях профилактики и пресечения нарушений миграционного законодательства, выявления иностранных граждан, незаконно проживающих на территории страны, а также случаев организации незаконной миграции и контроля за соблюдением правил въезда, пребывания, выезда на территорию Республики Казахстан полицейскими Туркестанской области на постоянной основе проводятся оперативно-профилактические мероприятия.

К примеру, во время рейдовых отработок, стражи порядка установили гражданина Республики Узбекистан, незаконно пересёкшего границу возле села Багыс Сарыагашского района. Иностранного гражданина сотрудники полиции задержали в городе Алматы, где он уехал на заработки.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 392 УК «Умышленное незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан». На сегодняшний день в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области призывают граждан соблюдать миграционное законодательство, а также напоминают, что в случае нарушения законов РК, предусмотрена административная и уголовная ответственность!