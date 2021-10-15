Восьмой съезд онкологов и радиологов проходит Туркестане.

В нем приняли участие квалифицированные профессора из ведущих стран — Франции, Испании и США. На встрече международного значения казахстанские специалисты получили возможность обменяться опытом с зарубежными коллегами. Церемония открытия международного съезда прошла в режиме онлайн. Врачи поделились опытом эффективной работы в области онкологии. Главный онколог Казахстана говорит, такие встречи вносят огромный вклад в развитие отечественной медицины.

«На этой встрече специалисты не только обмениваются опытом, но и популяризируют достижения в области онкологии нашей страны. Основной целью является укрепление деловых и дружеских связей с коллегами из других стран мира», — говорит Диляра Кайдарова, главный онколог Казахстана.

По словам профессоров-участников съезда, в Казахстане,в области лечения онкозаболеваний наблюдается большой прогресс.

«Раньше, десять лет назад, была большая разница в лечебно-профилактических работах. Сейчас уже можно говорить, что протокол лечения в вашей стране практически идентичен с зарубежными. Казахстанские специалисты используют такие же подходы в лечении, как в передовых странах мира. Для лечения больных в последние годы было закуплено необходимое оборудование», — говорит Майя Джугашвили, радиационный онколог (Мадрид, Испания).

Специалист из Грузии говорит, большое внимание нужно уделять не лечению рака, а его профилактике. По его словам, вакцина от вируса папилломы человека — незаменимая профилактика рака шейки матки.

«В нашей стране в Грузии вакцинируют девочек в возрасте от 7 до 12 лет. Этим мы предотвращаем рак матки. Сегодня 40 процентов девочек в Грузии получили эту вакцину. Благодаря этому через десять лет рак матки в Грузии практически не встречается. Сейчас мы ведем переговоры с казахстанскими онкологами», — говорит Дина Курдиани, врач онкологического центра Дигоми (Тбилиси, Грузия).

На встрече онкологи Шымкента презентовали свои научные работы по лечению перед зарубежными коллегами и поделились своим опытом. Съезд онкологов в Туркестане продлится три дня.