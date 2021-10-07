Фонд «ДАРА» при поддержке Фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» установил «Тренажер Гросса» в Кабинете коррекции №1 Сайрамского района Туркестанской области.

«Тренажер Гросса» – это уникальный аппарат, позволяющий детям, у которых ранее не было возможности двигаться почувствовать, что такое движение и даже больше. Этот тренажер позволяет детям, имеющим проблемы с опорно-двигательными функциями и другими нарушениями в развитии, двигаться и перемещаться, вращаться во всех плоскостях без риска падения и почувствовать силу движения.

Цель проекта – установить такие тренажеры в Кабинетах психолого-

педагогической коррекции по Казахстану, для того, чтобы семья получила уникальную возможность реабилитации ребенка по месту проживания, не выезжая в другие города. Занятия на тренажере всегда имеют яркую эмоциональную окраску, ребенок и его семья получают непередаваемые эмоции. Теперь специалисты при помощи тренажера смогут отработать навыки правильной ходьбы, балансирования, безопасному движению в целях развития чувства равновесия без помощи постороннего человека.

У детей за счет развития двигательной моторики будут развиваться и другие навыки, например, слухо-речевое и интеллектуальное развитие. В результате, упражнения на тренажере Гросса снижают общую скованность ребенка, страх перед различными препятствиями и пространством, развивает большую подвижность.

Авторы тренажера, Гросс Юхан Артурович и Гросс Артур Юханович установили тренажеры в Кабинете психолого-педагогической коррекции Сайрамского района №1 и провели обучения и консультации специалистов КППК, родителей и всех заинтересованных в данном вопросе.

На сегодняшний день Фондом «Дара» уже установлено 20 тренажеров Гросса в

Кабинетах психолого-педагогической коррекции по Казахстану. Юхан Гросс профессиональный спортсмен, более тридцати лет назад начал

разрабатывать тренажеры для тренировок фигуристов. Но позже, в ходе патентных исследований, выяснилось, что его изобретение эффективно и при реабилитации детей, имеющих нарушение опорно-двигательного аппарата. «Тренажер Гросса» запатентован, первые модели лечебно-спортивного тренажера эксплуатируются с 1991 года.

Кабинет психолого-педагогической коррекции – это специальная организация образования, где любой особенный ребенок и его семья могут получить квалифицированную помощь команды специалистов. Все услуги в Кабинете психолого-педагогической коррекции предоставляются бесплатно и по месту жительства. КППК оказывает услуги детям от 0 до 18 лет.

Фонд «Дара» — благотворительный частный фонд, реализующий проекты,

направленные на улучшение условий жизни и расширение возможностей развития детей с особыми образовательными потребностями и детей, оставшихся без попечения родителей. а также на развитие инклюзии в Казахстане.