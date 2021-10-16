Премьера художественного фильма «Мукагали», посвященного 90-летию поэта Мукагали Макатаева прошла в Шымкенте.

Художественный фильм «Мукагали» снят по заказу Министерства культуры и спорта РК. В нем рассказывается о последних годах жизни легендарного поэта. Съемки фильма начались летом 2019 года. Сюжет художественного произведения охватывает 50-70-е годы прошлого века. По словам режиссера Болата Калымбетова, чтобы найти город, похожий на старый Алматы, съемочная группа посетила разные уголки Казахстана. В итоге творческая группа выбрала Усть-Каменогорск, где хорошо сохранились старые улицы и дома.

Основные съемки проходили в Усть-Каменогорске, Алматы, Санкт-Петербурге, а также в Алматинской области.

Среди многих претендентов на главную роль был утвержден артист Атырауского областного драматического театра имени Махамбета Утемисова, молодой актер Абылай Жанбалаев. Также в художественном произведении зрители увидят образы таких великих личностей, как Нургиса Тлендиев, Бауыржан Момышулы, Фариза Онгарсынова, Лашын Алимжанова. Сценарий фильма написал известный писатель Жусупбек Коргасбек, режиссеры Болат Калымбетов и Газиз Насыров.

В премьере приняли участие представители интеллигенции, поэты, писатели, Почетные граждане Шымкента, кинорежиссеры. Фильм получил высокую оценку от Шымкентских зрителей.

Художественный фильм «Мукагали» будет показан во всех кинотеатрах Казахстана с 21 октября.