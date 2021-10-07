Принять в нем участие может каждый неравнодушный житель. В этом году победителей будут определять по семи номинациям.

С каждым годом конкурс “Караван доброты” набирает популярность среди казахстанцев. Принять участие в нем могут все желающие, безвозмездно помогающие людям.

По словам организаторов, далеко не все рассказывают о своих добрых поступках. Подать заявку за таких людей просят их родных и близких.

Гульжайна Жартыбекова, представитель Ассоциации деловых женщин города Шымкента «Жас Канат»: «Участниками конкурса могут стать физические и юридические лица, которые вносят свой вклад в решение социальных и общественных проблем. В конкурсе не могут участвовать субъекты предпринимательства, а также лица, благотворительная деятельность которых связана с государственной поддержкой».

Победителей определяют в семи номинациях: «Асар», «Туған жер», «Мейірім жолында», «Бала жүрегі» и «Жануарға мейірім».

«Батыл жүрек» присуждают за патриотизм и самоотверженность.«Қайырымдылық тарихы» — за освещение благотворительности и социальных проблем в СМИ.

Асем Адильбекова, заместитель председателя Ассоциации деловых женщин по городу Шымкенту: “Бала жүрегі” — вручается лауреату в возрасте от 6 до 18 лет. “Жануарға мейірім” — вручается лауреату, который является зоозащитником, помогает с содержанием животных, пропагандирует доброту и милосердие по отношению к братьям нашим меньшим.

Организаторы таким образом хотят отблагодарить людей, занимающихся добрыми делами. Чтобы как можно больше людей узнали об активных и неравнодушных, готовых протянуть руку помощи нуждающимся.

В прошлом году в акции приняли участие более семисот человек.

Заявки на участие в «Караване доброты» можно подать до конца ноября.