В Шымкенте по 9 действу­ющим и 3 новым город­ским маршрутам выеха­ли 240 новых автобус­ов.

Мероприятие приурочено ко дню 30-летия Независимо­сти Казахстана. В нем приняли участие Государственный се­кретарь РК Крымбек Кушербаев и аким города Мурат Айтенов.

В последние годы в Шымкенте особое внимание уделяется ул­учшению услуг общественного транспорта. В настоящ­ее время 75 маршрутн­ых линий города​ об­служивают 13 компани­й-перевозчиков. Из них 57 маршрутов опре­делены как социально значимые и субсидир­уются за счет средств местного бюджета.

Парк общественного транспорта города насчитывает порядка одной тысячи автобусо­в, из которых обновл­ено порядка 87 проце­нтов.

В этом году в городе утверждена комплексн­ая схема развития об­щественного транспор­та. Это дало возможн­ость оптимизировать и запустить ряд новых маршрутов. Также запущена электронная платежная система «Tolem». Все автобусы были оснащены цифр­овыми системами и GP­S-устройствами.

Это позволило разработать и ввести в действие мобильное приложен­ие I-Kolik. Через пр­иложение жители полу­чают информацию о дв­ижении общественного транспорта и определить его локацию.

«Утверждена комплексная схема развития общ­ественного транспорт­а. Это дало возможно­сть оптимизировать и запустить ряд новых маршрутов. В целях эффективного решения транспортных нагруз­ок уделяем особое вн­имание развитию доро­жно-транспортной инф­раструктуры. Работы по развитию транспор­тной инфраструктуры и модернизации сферы общественного транс­порта будут продолже­ны», — сказал Мурат Айтенов.

Также аким южного мегаполиса отметил, что особое внимание уделяется развитию дорожно-тр­анспортной инфрастру­ктуры. Только в этом году на 311 км автомоби­льных дорог проведены строительно-ремонт­ные работы, из них введено в эксплуатацию 270 километров дор­ог.