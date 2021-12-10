В Шымкенте по 9 действующим и 3 новым городским маршрутам выехали 240 новых автобусов.
Мероприятие приурочено ко дню 30-летия Независимости Казахстана. В нем приняли участие Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев и аким города Мурат Айтенов.
В последние годы в Шымкенте особое внимание уделяется улучшению услуг общественного транспорта. В настоящее время 75 маршрутных линий города обслуживают 13 компаний-перевозчиков. Из них 57 маршрутов определены как социально значимые и субсидируются за счет средств местного бюджета.
Парк общественного транспорта города насчитывает порядка одной тысячи автобусов, из которых обновлено порядка 87 процентов.
В этом году в городе утверждена комплексная схема развития общественного транспорта. Это дало возможность оптимизировать и запустить ряд новых маршрутов. Также запущена электронная платежная система «Tolem». Все автобусы были оснащены цифровыми системами и GPS-устройствами.
Это позволило разработать и ввести в действие мобильное приложение I-Kolik. Через приложение жители получают информацию о движении общественного транспорта и определить его локацию.
«Утверждена комплексная схема развития общественного транспорта. Это дало возможность оптимизировать и запустить ряд новых маршрутов. В целях эффективного решения транспортных нагрузок уделяем особое внимание развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. Работы по развитию транспортной инфраструктуры и модернизации сферы общественного транспорта будут продолжены», — сказал Мурат Айтенов.
Также аким южного мегаполиса отметил, что особое внимание уделяется развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. Только в этом году на 311 км автомобильных дорог проведены строительно-ремонтные работы, из них введено в эксплуатацию 270 километров дорог.