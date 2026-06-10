На маршруты вышли 15 новых автобусов

Повышение качества услуг общественного транспорта остаётся одной из приоритетных задач в Шымкенте. В рамках этой работы полностью обновлён автобусный парк на маршрутах №11 и №20.

На линии вышли 15 новых автобусов.

Транспортные средства соответствуют актуальным требованиям и обеспечивают комфортные и безопасные условия для поездок горожан: «До настоящего времени на данных маршрутах курсировали автобусы марки Ankai 2019 года выпуска. По итогам открытого конкурса, проведённого в 2026 году, был определён новый перевозчик, который для создания комфортных условий для пассажиров вывел на линии современные автобусы нового поколения».

По словам специалистов, поэтапное обновление автобусного парка не только повышает качество пассажирских перевозок, но и способствует более стабильной работе маршрутов. Кроме того, ввод в эксплуатацию новых автобусов способствует росту доверия жителей к общественному транспорту.

Пассажиры отмечают улучшение условий поездок и более высокий уровень комфорта: «Очень рады. Сегодня впервые едем на новом автобусе. Он просторный, чистый и удобный».

По словам горожан, обновление подвижного состава делает общественный транспорт более привлекательным и удобным для ежедневных поездок: «Очень хорошо. Автобусы современные, комфортные, ездить стало намного приятнее».

В мегаполисе продолжается системная работа по совершенствованию услуг общественного транспорта, развитию маршрутной сети и улучшению технического состояния автобусов. В акимате отметили, что обеспечение жителей качественными и удобными транспортными услугами остаётся одним из ключевых направлений работы.

Ежедневно в Шымкенте пассажиров обслуживают около 1000 автобусов, которые работают более чем по 80 маршрутам.