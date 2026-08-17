В Шымкенте обновляют автобусы

Система общественного транспорта Шымкента постепенно обновляется. Автобусный парк ТОО «Bozjorga Bus» пополнился 17 новыми автобусами.

Они отвечают современным требованиям безопасности и комфорта, что позволяет повысить качество обслуживания пассажиров.

Ролан Ибрагимов, руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города: «В сентябре планируем дополнительно приобрести 80 автобусов. Ими заменим автобусы марки Ankai, на которые поступают жалобы. В дальнейшем будем поэтапно обновлять весь автобусный парк. Как вы знаете, в Алматы и Астане были случаи нападения на водителей. Сейчас водители защищены специальным стеклом. То есть непосредственного контакта пассажиров с водителем практически нет».

Еще одна особенность новых автобусов — низкий пол. Для маломобильных граждан и пассажиров с детскими колясками предусмотрены специальные пандусы.

Пассажиры отмечают комфорт и оснащение новых автобусов, однако есть и пожелания:

— «Здесь есть кондиционер, для людей созданы все условия. Спасибо акиму за заботу о населении. Мы рады».

— «Разницы между автобусами нет. Разве, что один красный, другой зеленый. Но все условия созданы, пассажирам удобно».

— «Я приехал из другого города. В Алматы много автобусов. Здесь автобус новый, кондиционер хорошо работает. Но не знаю, работают ли эти кнопки. И еще не объявляют остановки. Мы смотрим по «2ГИС»».

Отметим, новые автобусы вышли на линию с 14 августа. Они обслуживают новый маршрут №72. Обновление общественного транспорта призвано повысить качество перевозок и комфорт пассажиров, а также развивать современную транспортную инфраструктуру города.

Всего в Шымкенте на 83 маршрутах работают 1150 автобусов.