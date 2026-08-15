17 новых автобусов пополнили автобусный парк Шымкента

В ходе рабочего объезда аким города Габит Сыздыкбеков ознакомился с новыми автобусами ТОО «Bozjorga Bus». Перевозчик обслуживает городские маршруты Шымкента, и сегодня его автопарк пополнился 17 современными автобусами.

Глава мегаполиса отметил, что системное обновление подвижного состава является одним из ключевых направлений развития общественного транспорта. Современные автобусы должны отвечать требованиям безопасности, комфорта и доступности, обеспечивая жителям качественное транспортное обслуживание.

С 14 августа новые автобусы выйдут на социально значимый маршрут №72, соединяющий жилые массивы с социальными и торговыми объектами города. Автобусы оснащены низкопольной платформой, пандусами для маломобильных пассажиров и пассажиров с детскими колясками.

Стоит отметить, работа по поэтапному обновлению автобусного парка в Шымкенте будет продолжена. Она направлена на повышение качества пассажирских перевозок, создание более комфортных условий для жителей и дальнейшее развитие современной транспортной инфраструктуры города.