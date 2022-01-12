271 человек находятся под административным арестом. Возбуждены уголовные дела в отношении 73 лиц. Они водворены в изолятор временного содержания.
«Ситуация в городе Шымкент стабильная. С момента беспорядков в полицию доставлено 3 тысячи 520 граждан. На сегодня 366 граждан привлечены к административной ответственности. В отношении 271-го из них приняты решения об аресте, 40 оштрафованы и 55-и выданы предупреждения», — сообщил Ералы Жумаханбетов, комендант города, начальник ДП Шымкента.
Полицейские просят жителей проявлять благоразумие не поддаваться деструктивным призывам.
Ситуация в городе стабилизировалась. Тем не менее, усилена охрана стратегически важных объектов мегаполиса, а на блокпостах, на выезде и въезде, ведется круглосуточное дежурство.