271 человек находятся под административным арестом. Возбуждены уголовные дела в отношении 73 лиц. Они водворены в изолятор временного содержания. «Ситуация в городе Шымкент стабильная. С момента беспорядков в полицию доставлено 3 тысячи 520 граждан. На сегодня 366 граждан привлечены к административной ответственности. В отношении 271-го из них приняты решения об аресте, 40 оштрафованы и 55-и выданы предупреждения», — сообщил Ералы Жумаханбетов, комендант города, начальник ДП Шымкента.