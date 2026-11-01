Жителям Шымкента напомнили об ответственности за нарушение тишины

В Шымкенте полиция напомнила жителям о необходимости соблюдать общественный порядок и уважать право окружающих на спокойный отдых. Одним из распространённых нарушений остаётся несоблюдение тишины в жилых домах и общественных местах.

Согласно статье 437 Кодекса РК об административных правонарушениях, за нарушение тишины предусмотрена административная ответственность.

Источником шума могут стать громкая музыка, вечеринки, ремонтные работы и другие действия, мешающие отдыху граждан в установленное законодательством время.

В Казахстане действуют ограничения на шум, нарушающий покой жителей. В будние дни необходимо соблюдать тишину с 22:00 до 09:00, а в выходные и праздничные дни — с 23:00 до 10:00.

Особое внимание этим требованиям следует уделять жителям многоквартирных домов, где громкие звуки могут мешать сразу нескольким семьям.

Если соседи систематически нарушают тишину, граждане могут обратиться в полицию по номеру 102. При обращении желательно сообщить точный адрес, время происшествия и характер нарушения.

При этом не каждый бытовой звук автоматически считается административным правонарушением. Обстоятельства каждого обращения оцениваются с учётом требований законодательства.

В департаменте полиции Шымкента напоминают, что соблюдение общественного порядка начинается с уважительного отношения к окружающим.

Ответственность за собственные действия, соблюдение установленных правил и уважение прав соседей помогают предупреждать конфликты и создавать безопасную среду для всех жителей города.