В Шымкенте обсудили ответственность за загрязнение общественных мест

В Шымкенте в рамках городской акции «Таза Шым» прошла встреча, посвящённая соблюдению экологического законодательства и формированию ответственного отношения к городской среде. Мероприятие организовал Молодёжный ресурсный центр в рамках принципа «Закон и порядок».

В обсуждении участвовали прокурор прокуратуры Аль-Фарабийского района Диана Оразымбетова, заместитель руководителя Департамента экологии Дуйсен Культилеуов, представители молодёжных организаций и около 50 молодых жителей города.

Участники говорили о том, почему чистота улиц зависит не только от коммунальных служб, но и от поведения каждого человека. Выброшенная мимо урны упаковка, оставленный во дворе мусор или стихийная свалка ухудшают состояние общественных пространств и создают неудобства для соседей.

Отдельное внимание уделили соблюдению экологических требований. Загрязнение общественных мест может повлечь предусмотренную законом ответственность. Поэтому важно не только участвовать в уборках, но и ежедневно соблюдать правила обращения с отходами, бережно относиться к дворам, паркам и улицам.

Заместитель руководителя Молодёжного ресурсного центра Куаныш Серикбай сообщил, что с 2024 года в рамках программы «Таза Қазақстан» в Шымкенте ведётся системная работа по вовлечению молодёжи в экологические инициативы. За текущий год центр организовал более 80 мероприятий. Их участники собрали и вывезли свыше 33 тонн мусора. К субботникам присоединились более 22 тысяч молодых шымкентцев — школьники, студенты и работники предприятий.

По приведённым на встрече данным, в городе проживает более 1,3 миллиона человек, около трети из них — молодёжь от 14 до 35 лет. Участники считают, что вовлечение молодых жителей способно закрепить полезные привычки и сделать заботу о городе повседневной нормой.

Принцип «Закон и порядок» предполагает уважение не только к правам других людей, но и к общему пространству. Организаторы призвали горожан не оставлять отходы в неположенных местах, поддерживать чистоту после отдыха и личным примером показывать, что порядок начинается с каждого.

Участники отметили, что субботники дают заметный результат, но не заменяют ежедневной ответственности. Если жители бережно относятся к дворам, паркам и остановкам, чистоту легче поддерживать. Молодёжь может показывать пример окружающим каждый день.