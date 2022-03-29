62 шымкентца наказали за неправильное хранение оружия

С начала марта полицейские выявили 62 горожанина, нарушивших правила хранения оружия и 32 факта нарушения правил регистрации оружия.

В целях предупреждения и пресечения преступлений, совершаемых с применением огнестрельного оружия на территории города проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Қару».

Также, в рамках ОПМ для осуществления эффективного государственного контроля за оборотом гражданского и служебного оружия полицейские проверяют зарегистрированных на территории города владельцев оружия по месту жительства.

Так, с начала марта стражами порядка Абайского района выявлено 62 горожанина, нарушивших правила хранения оружия и 32 факта нарушения правил регистрации оружия.

Нарушители привлечены к ответственности по статьям 484 и 486 КоАП РК. Кроме того, на территории района в этом месяце было изъято 10 единиц оружия.

«Работы в данном направлении будут продолжены до особого распоряжения. Также хочу отметить, что лица, добровольно сдавшие оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной ответственности, если в их действиях не содержится состава иного преступления», — говорит начальник отдела административной полиции Абайского РУП Е.Ниязов.