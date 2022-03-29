Фитр садака и правила предстоящего поста

Мусульмане всего мира ждут начало Священного месяца Рамадан. В этом году пост начинается 2 апреля.

Верующие мусульмане должны будут соблюдать пост. В это время с восхода солнца и до заката нельзя употреблять пищу. Богословы уверяют — именно в этот месяц принимаются все молитвы и добрые дела. Главный имам Шымкента Бакдаулет Хаджи Абдрахманов рассказал, как нужно держать пост.

Во время поста запрещается курить, пить, есть и сквернословить. Имамы призывают в этот месяц совершать больше добрых дел и помогать друг другу.

«По согласованию с акимом города Муратом Дуйсенбековичем мы сформируем и раздадим 1 тыс. благотворительных корзин в пяти мечетях города. В прошлом году на счет центральной мечети поступило 8 миллионов тенге. Списки нуждающихся у нас есть» — отметил Бакдаулет Хаджи Абдрахманов, главный имам г. Шымкента.

Месяц Рамадан мусульмане всего мира ждут с нетерпением, многие считают, что именно в этот месяц прощаются все грехи и нужно просить у Всевышнего. Есть в этом месяце и ночь предопределения. В этом году она наступает с 27 на 28 апреля. Кадыр тун — так называют время, когда верующие должны проводить время читая священные писания и молиться.

Фитр-садака в этом году составил 500 тенге — Сумма определяется исходя из стоимости двух килограммов муки. Фитр можно уплатить через мобильное приложение Каспи.кз в течение всего месяца Рамадан.

К слову, есть и те, кто освобождается от поста. Главный имам г. Шымкента пояснил: «Если вам необходимо принять лекарства, или перебираетесь в другой город — вы можете прервать пост и додержать пропущенные дни после окончания Оразы».

Оразу держат и представители молодого поколения: некоторые начинают с раннего детства, говорят с каждым годом держать священный пост легче.

«Я буду держать Оразу, делаю это ради Аллаха. Тяжелее всего держать Оразу в жаркое время года – летом. В прохладную погоду соблюдать пост легче»;

«В Священный месяц мне кажется обязательно держать пост. Кроме этого необходимо читать намаз во время Оразы»;

«Я держу Оразу с 7 класса. В первые годы мне было тяжело, но с каждым годом держать организм привыкает сильнее» — говорят жители Шымкента.

За 30 дней священного месяца мусульмане стремятся укрепить силу духа, стать добрее, научиться довольствоваться малым, научиться прощать друг друга и почувствовать братское единение.