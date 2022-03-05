Многодетные в Шымкенте могут оформлять пособия с помощью смс

Почти 600 шымкентских женщин получили пособия для многодетных семей в проактивном формате.

С мая прошлого года женщинам при рождении четвертого или более ребенка больше не требуется обращаться в ЦОН за пособием для многодетных, государство само предлагает оформить все удаленно по SMS.

Ранее чтобы оформить данное пособие нужно было обращаться в ЦОН, собрав пакет документов – заявление по форме, удостоверение личности, свидетельства о рождении детей и документ о заключении брака. Пособие назначалось с даты подачи заявления.

«В случае рождения в семье четвертого и последующего ребенка женщина получает SMS-сообщение с предложением оформить не только свидетельство о рождении, пособия по рождению и уходу до года, но и пособие для многодетных семей. Все, что требуется – согласие клиента по SMS. Необходимые сведения подтягиваются из информационных систем госорганов. Идти в ЦОН не нужно», – говорит председатель правления госкорпорации «Правительство для граждан» Адил Кожихов.

Пособие для многодетных семей выплачивается с начала 2020 года. Выплату могут получить женщины, которые ждут четвертого и последующего ребенка.

В настоящее время по городу пособие получают более 53 тысяч шымкентских семей. Из них более 10 тысяч женщин являются обладательницами подвески «Алтын алқа» и «Күміс алқа».

В 2022 году размер пособия составляет:

49 100 тенге на 4 детей;

61 383 тенге на 5 детей;

73 666 тенге на 6 детей;

85 948 тенге на 7 детей;

98230 тенге на 8 детей;

+4 МРП на последующих детей.

Справочно:

В Казахстане многодетной считается семья, в которой совместно проживают 4 и более несовершеннолетних детей или студентов-очников до достижения ими 23 лет. Многодетным матерям, родившим и воспитавшим 6 детей, вручается подвеска «Күміс алқа», а те, кто родил и воспитал 7 и более детей, награждаются подвеской «Алтын алқа».

Для получения sms-сообщений от 1414 с предложением оформления услуг проактивно номер телефона должен быть зарегистрирован в базе мобильных граждан. В случае, если женщина по каким-то причинам не может получить услугу по SMS, она может, как и раньше, обратиться в ЦОН.

Подробности по номеру 1414.