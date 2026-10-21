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Ради эффектного кадра нарушили ПДД в Туркестанской области

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Редактор Юлия Машковская
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В Туркестанской области привлекли к ответственности водителя и пассажира автомобиля «ВАЗ» после публикации видео в социальных сетях.

На кадрах мужчина находился на крыше движущейся машины и вёл видеосъёмку. Нарушение также попало на запись с дрона.

Сотрудники полиции установили, что инцидент произошёл в Сайрамском районе. Участниками оказались 22-летний водитель и 30-летний пассажир.

По итогам проверки в отношении обоих приняли меры административного характера за нарушение правил перевозки пассажиров. Автомобиль водворили на специализированную стоянку.

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