Ради эффектного кадра нарушили ПДД в Туркестанской области

В Туркестанской области привлекли к ответственности водителя и пассажира автомобиля «ВАЗ» после публикации видео в социальных сетях.

На кадрах мужчина находился на крыше движущейся машины и вёл видеосъёмку. Нарушение также попало на запись с дрона.

Сотрудники полиции установили, что инцидент произошёл в Сайрамском районе. Участниками оказались 22-летний водитель и 30-летний пассажир.

По итогам проверки в отношении обоих приняли меры административного характера за нарушение правил перевозки пассажиров. Автомобиль водворили на специализированную стоянку.