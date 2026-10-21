Bereke Fest: Звуки домбры напомнили о приближении Дня Республики

В одном из торгово-развлекательных центров Шымкента в преддверии Дня Республики прошло праздничное выступление с национальной музыкой и элементами традиционной культуры.

Артисты в национальных костюмах исполнили казахские песни и произведения на домбре. Выступление привлекло внимание посетителей торгового центра — многие останавливались, снимали происходящее на телефоны и поддерживали участников.

По словам артистки Мадины Акниетовой, выступление стало частью праздничной программы ко Дню Республики.

«Поздравляю всех казахстанцев с наступающим праздником. Желаю мира и хорошего настроения. Нам было приятно, что посетители так тепло встретили наше выступление», — отметила она.

Организаторы подчеркнули, что подобные мероприятия помогают создать праздничную атмосферу и напомнить жителям о предстоящем Дне Республики.