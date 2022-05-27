Токаев и Жапаров открыли памятник Абая в Кыргызстане

На центральной аллее Театрального сквера в Бишкеке главы двух государств открыли памятник Абая, передает OTYRAR со ссылкой на сайт Акорды.

Касым-Жомарт Токаев назвал открытие памятника в Бишкеке знаменательным днем в духовной жизни казахского и кыргызского народов. По его словам, это событие символизирует особое уважение Кыргызстана к нашей стране.

Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Садыру Жапарову за поддержку этой благородной инициативы.

– «Несомненно, этот шаг будет способствовать еще большему сближению двух братских стран, расположенных в предгорьях Алатау. Великий Абай писал в свое время о духовной близости наших народов. Рассказывая об истории казахского народа, он особо выделял роль кыргызов. Великий казахский поэт говорил: «Ни один казах не усомнится в едином происхождении кыргызов и казахов». Действительно, наши народы имеют единые корни и язык, единую душу и общие устремления. В ближайшее время в Казахстане будет открыт памятник Манасу, имя которого почитает каждый казах. Хочу напомнить о вкладе Чокана Валиханова в изучение эпоса «Манас». Мы помним и о том, что в свое время, когда судьба эпоса была поставлена под сомнение, Мухтар Ауэзов выступил в его поддержку», – сказал Президент Казахстана.