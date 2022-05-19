Врачи Туркестанской области спасли жизнь новорожденному

Неонатологам и детским хирургам в Туркестанской области удалось спасти новорожденного малыша.

Об инциденте рассказали в пресс-службе акима Туркестанской области. Мать малыша, 23-летняя жительница Казыгуртского района Сауле Кумисбек, перенесла первую беременность с осложнениями, роды протекали очень тяжело. Ребенок родился с гипоксией. На второй день у него вдруг начало кровоточить в желудке, и гемоглобин резко снизился.

Главные врачи областного перинатального центра №1 и областной детской клинической больницы сразу приняли решение провести операцию в роддоме — перевозить ребенка было очень опасно. Заместитель главного врача областной клинической детской больницы, внештатный детский хирург С. Сарыбай и анестезиолог-реаниматолог Е. Рахимов прибыли в перинатальный центр, где оказали экстренную помощь маленькому пациенту в операционной. Ему была проведена операция в рамках обязательного социального медицинского страхования.

«Идиопатический разрыв желудка — редкое хирургическое заболевание у новорожденных. Оно появляется внезапно. Благодаря моим коллегам-неонатологам состояние ребенка удалось стабилизировать, они сумели подготовить малыша к операции. Риск был очень большой»,- пояснил хирург Султангали Сарыбаев.

Сейчас Рамазан набирает вес и вместе с матерью уже выписан из больницы. Молодая женщина выразила искреннюю благодарность врачам.