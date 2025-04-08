В Шымкенте родился ребенок весом почти 7 килограммов

Настоящее чудо произошло в шымкентской в городской больнице №2. 41-летняя женщина родила сына весом 6 килограммов 700 граммов. Причем, естественным путем и без осложнений. Медики называют это редчайшим случаем.

Камиля Айтбаева — мать-героиня, которая уже в шестой раз стала мамой. Но даже она не ожидала, что на свет появится такой богатырь! Вес новорожденного — почти 7 килограммов. Для сравнения: средний вес младенца — около 3 килограммов.

Камиля Айтбаева, родильница: «С помощью Аллаха я родила ребенка весом 6 килограммов 700 граммов. Дома у меня два сына, оба родились по 5 килограммов 100 граммов. Но такого — в нашей семье еще не было. Это действительно подарок свыше!»

Что особенно удивляет, несмотря на такой вес малыша, роды прошли без хирургического вмешательства. Камиля родила сама. Врачи признаются — случай неординарный и требовал максимального профессионализма.

Карлыгаш Абжаппарова, заместитель главного врача роддома ГБ №2: «Были определённые сложности из-за веса ребёнка. В таких случаях особенно важно следить за моментом прохождения плечиков — они могут застрять в родовых путях. Но мы справились. Для команды роддома это было настоящее испытание».

Сегодня мама и малыш чувствуют себя отлично. Медики продолжают наблюдение, но уверены — ребенок крепкий и здоровый.

К слову, с начала года в Шымкенте на свет появилось уже 6719 детей. Из них 3271 девочек и 3448 мальчиков. Но, похоже, именно этот новорожденный запомнится врачам надолго.