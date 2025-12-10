Тело новорожденного нашли в мусорном контейнере в Кентау

Вечером накануне во дворе многоэтажных домов в городе Кентау Туркестанской области в мусорном контейнере было обнаружено тело новорождённого ребёнка, передает OTYRAR.

По информации областного департамента полиции, возбуждено уголовное дело.

По данному факту проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению личности матери ребёнка. Сотрудники полиции изучают видеозаписи с камер видеонаблюдения на улицах и опрашивают жителей близлежащих домов, где был найден ребёнок. Также правоохранители обратились в медицинские учреждения, чтобы выяснить, кто состоял на учёте по беременности», — прокомментировал Сапаргали Турманов, заместитель начальника департамента полиции Туркестанской области