Малыш-богатырь появился на свет в Туркестанской области

В Туркестанской области на свет появился настоящий богатырь. В многопрофильной центральной районной больнице Ордабасинского района родился малыш весом 6 015 граммов и ростом 63 сантиметра, передает OTYRAR.

О необычном событии кратко сообщили в пресс-службе областного акимата. По решению врачебного консилиума малыш появился на свет с помощью кесарева сечения. Операция прошла успешно. Сейчас мама и новорождённый чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением врачей.

Медики отмечают, что рождение такого крепкого малыша — редкий и радостный случай.