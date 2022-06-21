21 июня — самый длинный день и самая короткая ночь

В 2022-м день летнего солнцестояния, когда мы наблюдаем самую короткую ночь и самый длинный день в году, выпал на 21 июня.

День летнего солнцестояния — важное астрономическое и географическое событие, происходящее в Солнечной системе. Это происходит, потому что в этот день Солнце восходит на северо-востоке, поднимается на наибольшую высоту над горизонтом на юге.

Небесное светило большую часть суток находится над горизонтом и поэтому 21 июня наблюдается самый длинный световой день в году в Северном полушарии.

Уже с 22 июня продолжительность ночи будет увеличиваться, а день пойдёт на убыль.

По словам специалистов, именно сегодня солнце излучает тонны энергии, а потому человеческие мысли могут материализоваться.

Издревле разные народы придавали огромное значение дню летнего солнцестояния и даже проводили различные обряды и ритуалы. В наше время, конечно, не прыгают через огонь, чтобы сжечь негатив, и не умываются росой для сохранения молодости.

Тем не менее астрологи утверждают, что солнечная энергия 21 июня возрастает и оказывает влияние на человека. С их точки зрения, сегодняшний день обещает быть очень позитивным. Можно и нужно начинать новые дела или развивать уже существующие проекты. Они обещают быть прибыльными и долгосрочными. А вот с недосказанными обидами, претензиями и конфликтами лучше повременить. По крайней мере на несколько дней, говорят астрологи.