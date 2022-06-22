Блудного павлина вернули хозяину полицейские Шымкента

Необычный вызов на этот раз поступил на канал 102 ранним утром.

Житель микрорайона Нуртас сообщил, что из птичника во дворе его дома в неизвестном направлении улетела экзотическая птица.

На место дежурные незамедлительно направили участковых инспекторов Каратауского РУП. Хозяин дома указал, что содержал павлина по кличке Павел в паре с самкой Павой. Проснувшись утром, мужчина обнаружил пропажу Павла из птичника. Сразу же приступил к самостоятельным поискам, но не добившись результатов, обратился за помощью к полицейским.

Стражи порядка осмотрели соседние дома и дворы. Павлин гордо бродил по соседней улице. Поймать его удалось капитану полиции Ержигиту Нурмаганбетову. Так, в течение часа Павла целым и невредимым вернули хозяину. В свою очередь, Ердаулет Базарбай выразил искреннюю благодарность сотрудникам полиции за оперативную работу. Сейчас Павел находится в привычной для себя обстановке рядом с Павой.