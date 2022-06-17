Мини-турнир по настольному хоккею прошел в Шымкенте

Дети, отдыхающие в школьном летнем лагере, могут сделать доброе дело, приняв участие в мини-турнире.

Частный благотворительный фонд имени Кауысбека Турысбекова проводит турнир по настольному хоккею среди детей лагеря. За участие в доброй инициативе, которая длится 1 месяц, дети делают благотворительный взнос в размере 200 тенге. А собранные средства пойдут в детские дома на приобретение спортивного инвентаря для детей из малообеспеченных семей.

Ученики школы-лицея №7 им. К Сыпатаева один день школьного лагеря посвятили благотворительной деятельности. Ребята приняли участие в мини-турнире по настольному хоккею, организованном частным благотворительным фондом имени Кауысбека Турысбекова.

«Мне все понравилось, и хоккей, и лагерь, и сегодняшняя игра. Наша команда победила и нас угостили сладостями» — Назым Жайлаубай, ученица школы-лицея №7 им. К. Сыпатаева

Участники турнира платят символический взнос за участие в соревновании в размере 200 тенге. Школа-лицей №7- четвертое в списке образовательное учреждение, принимающее участие в благотворительной акции. Учителя отмечают, что ученики особенно радовались тому, что играя в настольный хоккей, смогли дать возможность испытать радость другим детям, таким как они.

«Мы с детьми приехали по приглашению, чтобы принять участие в благотворительном мероприятии. Это очень хорошая идея. Дети научились делать добро, учатся быть отзывчивыми. Стараются держаться подальше от гаджетов. Думаю, что сегодняшний день стал для ребят очень интересным, запоминающимся. Ведь ежедневно дети играли в игры на телефоне, а сегодня — в логические игры со своими друзьями-одноклассниками. И детям это очень нравится», — говорит Фарида Шымырбаева, учитель школы-лицея №7 имени К. Сыпатаева

По окончании мини-турнира ребятам были вручены сладкие призы и специальные дипломы. Благотворительный фонд раньше уже проводил различные мероприятия, но досуг для детей отдыхающих в летнем лагере организовывает впервые. Соревнования планируется продолжать в течение месяца. А собранные средства пойдут на приобретение спортивного инвентаря для малообеспеченных и многодетных семей, а также для воспитанников детских домов.