6-летняя девочка из Шымкента пережила 20 операций и готовится к еще одной

6-летняя Жансезим Абдугаппар страдает периферическим артериовенозным пороком развития с самого рождения.

За годы своей жизни девочка перенесла 20 операций, но результаты были краткосрочные, говорят родители. Девочка большую часть времени проводит в горизонтальном положении, длительная ходьба вызывает нестерпимые боли и отеки. Состояние ухудшает железодефицитная анемия — ее постоянно мучает слабость.

Помочь девочке побороть страшный недуг вызвались медики из Германии. Жансезим Абдугаппар предстоит дорогостоящая операция- ее цена варьируется в пределах 30 миллионов тенге. Родители объявили сбор средств для лечения малышки.

«У нас сейчас на руках есть 3 миллиона, мы копим, собираем деньги. Но времени не так много. Такого оборудования, для данной операции нет в Казахстане. Есть в Израиле и Германии. Немецкие врачи готовы нас принять. Будем делать все возможное, чтобы вылечить ребенка и подарить ей полноценное детство. Так же прошу наших земляков, не проходите мимо беды. Даже 100-200-500 тенге могут спасти ребенка. Всем спасибо большое!», — говорит Гульжамал, мать Жансезим Абдугаппар.

Реквизиты

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