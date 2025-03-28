Родные собирают деньги на перевозку тел погибших в Южной Корее

Четыре казахстанца погибли в ДТП в Южной Корее. Об этом пишут местные корейские СМИ. Автомобиль с четырьмя молодыми казахстанцами сорвался с обрыва на автомагистрали Сохэан в Южной Корее.

Личности погибших удалось установить. По данным волонтеров Шымкента, молодые люди жители Шымкента, Кентау, Темиртау, Уштобе. Все они поехали в Южную Корею на заработки.

В МИДе на наш вопрос будет ли оказана какая либо помощь семьям пострадавших не ответили. При этом адвокаты говорят, на семьи пострадавших зачастую ложится вся материальная ответственность за транспортировку тел погибших за рубежом родственников.

Евгений Яворский, адвокат: «У меня был случай недавно, случилось южнее Кореи и тело шло больше месяца сюда к нам. И, я, насколько знаю, разные случаи были, структуры МИДа не сильно оказывают помощь, скорее только информационную. Кто как может вывозит тела своих родственников и это огромная проблема. Хоронить-то надо сразу, в этом большая-большая проблема».

Волонтеры Шымкента на своих страничках объявили о сборе средств для транспортировки тел в Казахстан. Сумма для родителей погибших молодых людей неподъемная, около 11 миллионов тенге.