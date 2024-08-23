Мама маленькой Рабии просит помощи у казахстанцев

Мама маленькой Рабии, которой еще не исполнилось и трех лет, просит о помощи неравнодушных казахстанцев.

Девочка, у которой диагностировали рак, в поисках исцеления вместе с мамой отправилась в Турцию. Однако её состояние резко ухудшилось, и они вынуждены вернуться обратно в Казахстан. Чтобы добраться до дома, необходима санитарная авиация, стоимость которой составляет 18 миллионов тенге. Это непосильная сумма для родителей девочки.

Малышка Рабия буквально окутана проводами, но пытается быть активной. Девочка которой не исполнилось и трех лет, находится в тяжелом состоянии в реанимации турецкой больницы. 8 месяцев малышка с родителями боролась с раком, получала химиотерапию и тяжелые препараты.

Несмотря на все усилия врачей и родителей, болезнь оказалась сильнее. Врачи вынесли вердикт: сердце не выдержит следующий курс химиотерапии и пересадку костного мозга. Сейчас девочка на поддерживающей терапии. А мама маленькой Рабии просит помочь им вернуться домой. По ее словам, в санавиации от министерства здравоохранения им отказали.

«У моей малышки диагноз острый лимфобластный лейкоз, мы прошли 5 курсов химиотерапии в Алматы, но пришлось лететь в Турцию. Тут нам давали большие шансы на выздоровление. Нам нужно было пройти 6 курсов химиотерапии и трансплантацию костного мозга. А теперь нам нужно вернуться домой», — говорит Токжан Лес, мама Рабии.

Мама малышки просит помочь им воссоединиться с родными, чтобы отведенное ей время Рабия провела в кругу семьи, родных и близких. Сумма сбора изначально составляла 18 миллионов тенге, но сейчас для того, чтобы вернуться домой осталось собрать всего около 1 миллиона тенге.

Реквизиты:

8707 169 78 99 мама Токжан Л.

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