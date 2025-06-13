Семья из Шымкента ищет помощь в лечении девочки от тяжелого заболевания

Остеосаркома — диагноз, который стал тяжёлым испытанием для 14-летней Дильдоры Нуртаевой из Шымкента. Девочка борется с редким и агрессивным заболеванием костной ткани.

По словам мамы девочки, впереди длительное лечение: четыре курса химиотерапии, операция, и ещё восемь курсов послеоперационной терапии. Всё лечение планируется в Турции. Только начальная сумма — 40 тысяч долларов.

Гульмира Нуртаева, мать: «Диагноз нам установили 26 мая. В марте текущего года моя дочь упала, сломала ногу, образовалась трещина. После появилась опухоль. Нас отправили на лечение в Алматы. Мы прошли обследование, у девочки взяли биопсию и вынесли вердикт — остеосаркома. Я очень хочу чтобы моя дочка жила, была здорова. Это очень страшный диагноз. Любая помощь очень важна и нужна».

Несмотря на непростой диагноз, сама Дильдора старается держаться. Говорит, сейчас ей стало немного легче. Главное желание — снова встать на ноги и вернуться к обычной жизни.

Дильдора Нуртаева, дочь: «Я учусь в школе. Закончила 8 класс. В 11 перешла. Раньше всегда занималась спортом. Сейчас не могу из-за травмы. У меня была мечта, после 9 класса уйти в колледж, учиться на повара. Сейчас я единственное хочу — это здоровье. Встать на ноги и добиваться всех целей».

Сегодня у Дильдоры есть шанс на полное выздоровление. Семья обращается ко всем, кто может помочь. Любое участие — это вклад в её завтрашний день. Реквизиты для помощи:

+7 778 154 48 48 — Гульмира Н. — мама ребенка

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