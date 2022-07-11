Главстрой-Юг — главный магазин по строительной технике

Где приобрести строительную технику и все необходимое для дома? В магазинах Главстрой-Юг Шымкента можно найти всё — от отвертки до газонокосилки.

Приобрести технику, да еще и по выгодной цене- за этим в Главстрой-Юг. Жители Шымкента выбирают магазин, главное в котором — это качество.

«Ну слушайте, я клиент этого магазина со стажем, потому как, я им верю. Ребята ответственные и честные, да и техника прочная. А что больше нужно?», — говорит Асет Абдинуров из г. Жетысай.

Только в магазине Главстрой-Юг можно найти эксклюзивные бренды техники. От шурупа до крупногабаритной техники. Магазин Главстрой-Юг предлагает разнообразие товаров и отличный сервис.

«Главстрой ЮГ» является официальным партнером известных брендов: DeWalt, Makita, Patriot, HYUNDAI, DAEWOO, Avrora, Atlas, Copco. Также у компании и собственный бренд «FORWARD»: под этим названием выпускают компрессоры, генераторы, бетономешалки и грузоподъемные тележки.

С покупкой строительной техники и комплектующих специалисты советуют не откладывать.

Магазины «Главстрой ЮГ» расположены по адресу: Улица Мадели Кожа 137 и улица Алдиярова 34/1.

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