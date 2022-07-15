«Хрустальная» мама из Шымкента о своем сыне и муже

История девушки Зареты облетела весь Казахстан и не только. Воспитанница шымкентского детского дома Зарета Курмангужинова родилась без кистей и страдает “хрустальной болезнью” ног.

Девушке почти 30, за эти годы она активно участвует в общественной жизни мегаполиса, выступает и поет. А теперь уже и ведет тренинги.

БОЖИЙ ПОДАРОК

На свою жизнь Зарета не жалуется, наоборот ее жизнь перевернулась в лучшую сторону, она впервые стала мамой. К слову, даже медики думали что роды у «хрустальной мамы» могут быть с летальным исходом, однако восемь месяцев назад в Шымкенте появился на свет еще один джигит, назвали его Даниял.

«Ой, сами врачи думали и переживали за меня, я не думала что роды пройдут нормально. Чтобы вы понимали, если в организме все органы на своих местах, у меня они в разные стороны, поэтому было очень сложно. А сын родился здоровый 2,500 грамм. Это мое счастье, моя жизнь, моя мечта и все мое», — говорит Зарета.

ЛЮБОВЬ ПРОШЛА?

О своем молодом человеке Зарета не вспоминает, конечно переживает, но все невзгоды перекрывает малыш. Она надеялась создать семью и жить счастливо, однако в один момент парень просто пропал.

«Многие спрашивают про отца Данияла, я не хочу говорить о нем. Мы с ним общались и было все хорошо, а в один момент все завершилось. Мы давно не общаемся, не видимся, он даже не видел сына. Да и не нужно, нам, итак, с сыном хорошо. Выносила я ребенка спокойно, было сложно, беременность прошла нормально. Мы счастливы и у нас куча планов на жизнь. Мой главный план — это мой сын», — делится Зарета.

«ХРУСТАЛЬНАЯ МАМА», КОТОРАЯ ПОЕТ

Зарета после родов не стала просто сидеть дома, она продолжает заниматься благотворительностью, является студенткой 3 курса КАЗГУ, проводит тренинги, пишет стихи и поет. Для шымкентцев и гостей города «хрустальная мама» и ее друзья устроили концерт, на котором провели небольшие тренинги и поделились хорошим настроением.

«Я из детского дома, у меня не было родителей в моей жизни. Это сложно! Я хочу чтобы человек понимал, он не ограничен. Нужно любить и радоваться каждой секунде. Я не считаю себя человеком в чем-то ограниченном, я родила прекрасного сына, зарабатываю сама, я счастлива», — говорит Зарета.

К слову, Зарета скоро планирует проехать по Казахстану и выступать с тренингами, которые по ее мнению будут полезны людям. Даже здоровым!