Раскопали незаконно землю в мкр Тассай

На пульт 102 Каратауского районного управления полиции поступило сообщение о том, что неизвестные ведут незаконное копание.

По данному факту сотрудники полиции выехали на место происшествия и стали свидетелями незаконной раскопки. У виновных взяли объяснительные, собранные документы будут направлены в департамент экологии, акимат Каратауского района и в управление развития комфортной среды для юридической оценки.

В свою очередь полицейские Шымкента призывают жителей беречь природу. Также предупреждают, что причинение вреда природе влечет за собой ответственность.