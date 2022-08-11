Какие навыки нужны, чтобы стать финансовым специалистом?

При поиске работы в сфере финансов часто важно не то, что вы знаете, а то, что вы можете предложить.

Сегодня работодатели финансового сектора все чаще ищут кандидатов не только с отточенными техническими навыками, но и с навыками межличностного общения, известными как soft skills. Демонстрация этих качеств поможет кандидатам доказать свою ценность.

Коммуникабельность

Хорошие коммуникаторы востребованы во многих отраслях, и они жизненно важны в областях, где сотрудники должны объяснять свои умозаключения другим. Способность к подсчету чисел не продвинет вас далеко в финансах, если вы не сможете обосновать и объяснить свои расчеты.

Умение вести переговоры

Способность к ведению переговоров позволит финансовым специалистам достичь соглашения, которое принесет пользу всем сторонам.

Критическое мышление

Такой человек анализирует или концептуализирует ситуацию с объективной точки зрения. Часто клиенты обращаются к финансовым специалистам, чтобы рационально оценить сценарий – будь то бухгалтерия их бизнеса или динамика акций.

Коммерческая осведомленность

Впечатляющие кандидаты должны понимать более широкие вопросы бизнеса и разрабатывать новые идеи для повышения ценности.

Эмпатия

Это распространенное заблуждение, что профессии, ориентированные на данные и цифры, требуют отстраненного подхода – эмпатию никогда не следует недооценивать в финансах. Клиенты часто обращаются за финансовой консультацией во время важнейших жизненных событий, будь то оформление микрокредита в первый раз или помощь в составлении семейного бюджета.

Уверенность и устойчивость

Это относится к способности приходить в норму после столкновения с невзгодами. Хотя это важный навык на любом рабочем месте, он особенно важен в стрессовых ситуациях. Способность справляться с изменяющимися обстоятельствами, уверенность в своих способностях и тщательное обдумывание того, чего вы пытаетесь достичь, – ценные навыки в финансовой сфере.