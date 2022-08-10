Казахстанские лаборатории предоставляли недостоверные анализы

Казахстанская продукция попадает в список «сомнительной» в странах-импортерах.

Об этом на брифинге заявили представители Национального центра аккредитации. Местная продукция попала под подозрение зарубежных стран по двум причинам. Из-за разницы применяемых методов испытаний, установленных в стандартах стран участников импорта-экспорта и устаревшей техники.

Алмат Орынгалиулы, руководитель департамента методологии и нормирования РГП «Национальный центр аккредитации»:

«Есть лаборатории на территории РК, которые аккредитованы и могут в полной мере выполнить требования стран импортеров. Но, к сожалению их количество на уровне 2-3% от общего количества. То есть, это где-то 2/10 лабораторий можем оценить», — говорит Алмат Орынгалиулы.

На брифинге специалисты также говорили о том, что на казахстанском рынке увеличилось количество недобросовестных лабораторий, которые выдают поддельные заключения. Десяти таким организациям запретили работать и данную схему назвали мошенничеством.

«Встречается очень много случаев недостоверности результатов испытания, которые обнаруживаются при детальном анализе. То есть, при поступлении жалобы на ту или иную продукцию в госорганы. И нами проводится рассмотрение на предмет жалобы. Просматривая документы, мы часто видим нарушения процедур испытания».

В ведомстве также сообщили, что если на рынок уже попала некачественная продукция, то органы сертификации не несут за это ответственности. Сейчас специалисты национального центра аккредитации занимаются тем, чтобы урегулировать этот вопрос на законном уровне.