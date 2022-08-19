Рынок древесины в Шымкенте закроют

На его месте планируют построить большой парк с зелеными насаждениями.

Рынок по продаже древесины по улице Толеметова в Шымкенте закроют. Здесь появится большой парк с зелеными насаждениями. На рынке работают порядка 25 предпринимателей, которые торгуют деревом. В акимате говорят, земля на которой затеяли бойкую торговлю, принадлежит государству, работают здесь незаконно.

«Это государственная земля. Предприниматели работали здесь нелегально«, — говорит Бухарбай Парманов, аким Абайского района .

Предприниматели говорят, мол, о нарушении даже не догадывались. Земля здесь пустовала, вот и решили ее занять и развернули свои торговые лотки. Сейчас они просят лишь немного времени, чтобы загрузить свои товары и найти другое место для торговли.

«Чтобы переехать у каждого предпринимателя уйдет не меньше миллиона тенге. Нам нужна машина, погрузчик, погрузить и разгрузить товар. Дайте нам хотя бы месяц, чтобы мы переехали и нашли новое место, чтобы мы и наши семьи не остались без дохода», — говорит Абдималик Турсынбеков, индивидуальный предприниматель.

Выяснилось, что предприниматели за свои торговые места не платили. Средства отдавали лишь за работу охраника, чтобы тот обеспечивал безопасность товаров. В этом году торговля не такая бойкая как годом ранее, спрос на древесину упал.

«Нет торговли, раньше садики строили, школы, сейчас нет. Может денег у людей нет, не знаю, но на наших доходах это очень отразилось«, — говорит Оралбек Бердыкулов, индивидуальный предприниматель.

По закону территорию рынка торговцы должны освободить в течение недели. Заявление предпринимателей продлить этот срок до одного месяца рассмотрит специальная комиссия. На территории площадью более 1 гектара в ближайшее время планируется посадить зеленые насаждения и возвести парк.

«Здесь предусмотрено озеленение по генеральному плану, планируется построить парк. Поэтому незаконная торговля на этом месте должна прекратиться», — говорит Нурбол Жунусбеков, и.о руководителя управления архитектуры и градостроительства и земельных отношений г.Шымкента.

Сейчас рынок опустел, предприниматели вывозят свои товары, покупателей практически нет. Бизнесмены хотят поскорее продать дерево, пусть даже по себестоимости, чтобы окончательно не уйти в минус.