В Шымкенте выдачу сертификатов для медиков превратили в доходный бизнес

Борцы с коррупцией задержали заместителя главного фармацевта. Экс-чиновника признали виновным в системном взяточничестве, передает OTYRAR.

По данным местного антикора, за 60 тысяч тенге заместитель руководителя выдавал специалистам сертификаты для допуска к клинической практики раньше времени. Как рассказывают сотрудники антикора, количество «купивших» данный документ много, поэтому найти их практически невозможно. За свой проступок мужчина был уволен, а его руководителю вынесли выговор.

Жани Камбар, главный специалист департамента АПК г.Шымкента:

«1 августа по представлению Антикоррупционной службы, приказом Председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля РК за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей уволен заместитель руководителя Департамента Комитета по г. Шымкент Дулат Турманов. 3 августа т.г. руководитель того же департамента Шымкент Сейтжамал Пакеев привлечен к дисциплинарной ответственности в виде «выговора» за отсутствие ведомственного контроля».

Приговор экс-заместителю вынесли 14 июля этого года. Суд назначил бывшему чиновнику штраф в размере двух миллионов тенге и лишил его возможности занимать определенную должность.