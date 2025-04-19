Минздрав предупреждает: будьте осторожны при получении медуслуг!

Министерство здравоохранения Казахстана призывает граждан быть особенно внимательными при получении медицинских процедур. Причина — тревожные данные по итогам проверок в ряде регионов.
С начала 2024 года в Комитет медицинского и фармацевтического контроля поступило 7 обращений от казахстанцев, обеспокоенных качеством оказанных процедурных услуг.
В ходе внеплановых проверок были зафиксированы грубые нарушения:
* 4 случая оказания медуслуг без лицензии;
* 3 факта работы без квалифицированных специалистов;
* 2 нарушения условий хранения медикаментов.
На нарушителей наложены административные штрафы на сумму более миллиона тенге.
Особое внимание к Жамбылской области. После летальных случаев, зафиксированных в регионе, там провели внеплановые проверки. Результат — закрытие одного из процедурных кабинетов и передача материалов в правоохранительные органы. Из 107 процедурных кабинетов только 42 имеют законное право на оказание медицинской помощи.
«Мы призываем граждан быть ответственными в вопросах собственного здоровья и сообщать о нарушениях в уполномоченные органы», — прокомментировали ситуацию в Минздраве РК.