Минздрав предупреждает: будьте осторожны при получении медуслуг!

Министерство здравоохранения Казахстана призывает граждан быть особенно внимательными при получении медицинских процедур. Причина — тревожные данные по итогам проверок в ряде регионов.

С начала 2024 года в Комитет медицинского и фармацевтического контроля поступило 7 обращений от казахстанцев, обеспокоенных качеством оказанных процедурных услуг.

В ходе внеплановых проверок были зафиксированы грубые нарушения:

* 4 случая оказания медуслуг без лицензии;

* 3 факта работы без квалифицированных специалистов;

* 2 нарушения условий хранения медикаментов.

На нарушителей наложены административные штрафы на сумму более миллиона тенге.

Особое внимание к Жамбылской области. После летальных случаев, зафиксированных в регионе, там провели внеплановые проверки. Результат — закрытие одного из процедурных кабинетов и передача материалов в правоохранительные органы. Из 107 процедурных кабинетов только 42 имеют законное право на оказание медицинской помощи.

«Мы призываем граждан быть ответственными в вопросах собственного здоровья и сообщать о нарушениях в уполномоченные органы», — прокомментировали ситуацию в Минздраве РК.

Ведомство напоминает, что проверки возможны лишь по заявлениям граждан, запросам госорганов или поручениям правоохранительных структур.