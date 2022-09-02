857 квартир выдадут для работающей молодежи Шымкента

Речь идет об арендном жилье. Дома уже полностью готовы встречать своих новоселов. Но перед этим осмотреть квадратные метры приехали народные избранники южного мегаполиса.

Представители партии «AMANAT» и депутаты маслихата проверили новые многоэтажные дома, которые уже готовы к заселению по госпрограмме арендное жилье.

Дома в мкр. Туран готовы к новоселью, в эти многоэтажки заселят работающую молодежь, но, перед заселением дома смотрят народные избранники. Подрядная компания показывает дома снаружи и внутри. В дома уже провели воду, газ и электричество. Однако у депутатов есть вопросы к качеству строительства, на что подрядчики отвечают уверенно — будет жалоба, все в рамках гарантии исправим.

Первое, что замечает депутат Айгерим Джумакулова — нет пандусов для особенных людей, а если они понадобятся, застройщики обещают достроить.

«Ничего не скажу по поводу качества, но хочу отметить, что для молодых людей это хорошая возможность, это дешевле и выгодно. Как сказал наш Президент, поддерживать нашу молодежь нужно еще больше», — сказала Айгерим Джумакулова депутат маслихата г. Шымкента

На следующем объекте депутаты как таковых недочетов не нашли, но пообещали приходить на такие объекты регулярно. Уже к концу года в новые дома заселят больше 800 человек, все они могут встать на очередь на сайте kezekte.kz, либо обратиться в управление жилья акимата Шымкента.

Всего по программе арендного жилья до конца года планируется выдать 857 квартир.

— 211 квартир в микрорайоне Туран.

— 286 квартир (189 кварталов, Шымсити).

— 360 квартир (мкр.Бозарык).

Прием заявок на данные квартиры будет проводиться поэтапно. Кроме того, по гос. программе в 2020 году квартиры получили 904 человека, в 2021 году – 300 человек.

Квартиры будут выдавать работающей молодежи, встать на очередь можно на сайте kezekte.kz