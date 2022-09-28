Дерзкое ограбление ломбарда попало на видео в Туркестанской области

В Туркестанской области полицейские по горячим следам раскрыли дерзкое ограбление ломбарда.

Угрожая кассиру пневматическим пистолетом, в шапке и медицинской маске, налётчик вынес 1 миллион 200 тысяч тенге. Ограбление произошло в Жетысайском районе. Установить личность преступника удалось благодаря камерам наблюдения. Правоохранителям понадобилось несколько дней чтобы задержать злоумышленника. Им оказался безработный местный житель. По словам задержанного, на грабеж он пошел от безвыходности — нужны были деньги. Дело завели по статье «Грабеж», ведется следствие.

Гульнара Абдужаппарова, пресс-секретарь ДП ТО:

«В Жетысайский РОП обратился сотрудник одного из ломбардов, расположенных в городе. По его словам, вечером в помещение зашёл неизвестный в шапке и медицинской маске, и, угрожая оружием, потребовал деньги. Испугавшись, потерпевший отдал злоумышленнику из кассы 1 миллион 200 тысяч тенге. Затем, подозреваемый с похищенным скрылся с места происшествия. В течение нескольких дней, с помощью записей с камеры видеонаблюдения, оперативники установили личность грабителя. Полицейские задержали подозреваемого по месту жительства и доставили в районный отдел. Как выяснилось, подозреваемый перед совершением ограбления обошёл ряд городских ломбардов. Когда узнал, что ломбард потерпевшего будет работать до вечера, он решил ограбить. Воспользовавшись тем, что уже стемнело, молодой человек совершил свой «злой умысел». Как пояснил мужчина, на такой шаг он пошел, потому что нужны были деньги. В качестве вещественного доказательства изъят пневматический пистолет. В настоящее время подозреваемый арестован, в отношении него проводится досудебное расследование».