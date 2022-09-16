Как организовать митинг в рамках закона, рассказали в прокуратуре

Заместитель прокурора Туркестанской области рассказал о том, какие правила нужно соблюдать при планировании пикета, шествий и какие митинги караются законом.

Собрания и митинги должны проводиться строго в местах, определенных местными представительными органами. Демонстрации и шествия проводятся по согласительному порядку и также по определенным маслихатами маршрутам.

Чтобы получить разрешение на проведение митинга, нужно обратиться в акимат.

«Для этого заявления подаются в акимат за 10 рабочих дней до дня проведения, по которым последний обязан дать ответ в течение 7 рабочих дней (ст.12, 13 Закона). Если территория, куда призвали граждан собраться для участия в митинге/шествии, не входит в перечень специализированных мест/маршрутов и вами соответствующее уведомление/заявление в местный акимат не подавалось, объявленная вами акция является незаконной», — сказал Саян Келдибеков, заместитель прокурора Туркестанской области.

Как стало известно, есть и те, кто в принципе не соблюдает закон и провоцируют общество на различные нарушения.

В надзорном органе региона пояснили, что лидер запрещенного в стране движения ДВК Мухтар Аблязов часто призывает мирных жителей к дестабилизации общественного порядка, причем финансирует лидеров движения, которые проявляют активность среди населения, якобы борясь за справедливость.

«Январские события показали, что многие граждане были обмануты и стали инструментом в руках лидеров криминального мира, а также запрещенных деструктивных движений и религиозных течений. В отношении уроженца Туркестанской области являющегося активистом движения ДВК по результатам проведенного досудебного расследования, судом города Шымкента вынесен обвинительный приговор и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года», — сказал Саян Келдибеков, заместитель прокурора Туркестанской области.

Еще один случай произошел в Туркестанской области, когда два блогера, которые активно призывали народ к дестабилизации общественного порядка также были привлечены к административной ответственности. Не исключено, что последние пытались пропиариться таким образом, не ведая того, что становятся элементом механизма приведшего к хаосу в стране, считают в прокуратуре Туркестанской области.

«Хочу довести до вашего сведения, что за организацию и участие в мирных собраниях, проводимых в нарушение установленного порядка, предусмотрена ответственность по статье 488 Кодекса об административных правонарушениях с мерой наказания вплоть до ареста на 15 суток. Если эти действия будут сопровождаться причинением существенного вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства, наступает уголовная ответственность (статья 400 УК)», — сказал Саян Келдибеков, заместитель прокурора Туркестанской области.

В целях безопасности в надзорном органе просят жителей не поддаваться провокации.