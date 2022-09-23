О рождаемости и младенческой смерти в Шымкенте

Рождаемость в Шымкенте увеличилась в разы. Необходимость наблюдения беременных женщин и детей до 5 лет выросла с 73% до 100%.

Согласно плану, охват беременных женщин и детей в возрасте до 5 лет универсально-прогрессивной моделью патронажа увеличился с 73% до 100%.

При этом, как сообщили в минздраве, в Шымкенте также высок показатель и младенческой смерти. Сейчас главный упор на снижение этого показателя, утвержден Комплексный план мероприятий.

Накануне, аким Шымкента выступил на заседании правительства страны, где рассказал, что за последние 8 месяцев выполнено 8 из 9 установленных индикаторов в сфере здравоохранения.

«В третьем мегаполисе наблюдается рост рождаемости, есть и смертность детей. К сожалению, но ситуация стабилизируется. Уже скоро планируем открыть 5 поликлиник и крупный перинатальный центр на 200 мест. Открыт Центр ранней диагностики для обследования и консультирования детей и беременных женщин. Для каждой беременной женщины разработан индивидуальный план ведения. Своевременное выявление тяжелой экстрагенитальной патологии, диагностика«, — сказал Мурат Айтенов, аким г. Шымкента.

Аким Шымкента пояснил, что на укрепление материально-технической базы родовспомогательных организаций и детской больницы в 2021 году закуплено оборудования на сумму 3,2 млрд тенге. В целях снижения дефицита кадров за 3 года трудоустроены 103 специалиста в эти организации.

Впрочем Шымкент держится в лидерах по демографическому росту на протяжении многих лет. Роженица из южного мегаполиса стала мамой пять дней назад. Роды прошли отлично, как результат — здоровый мальчик-богатырь весом более 4 кг.

«Беременность мою вели врачи 12 поликлиники Шымкента. Опытные врачи и мастера своего дела. Родила мальчика, настоящий батыр. Спасибо врачам, спасибо, что так ухаживают и переживают как за своими детьми», — говорит Лола Исмаилова.

При этом, для консультирования детей создано 10 мобильных педиатрических бригад. В городе открыты отделения нейрохирургии, онкогематологии, нефрологии, интервенционной кардиологии. В поликлиниках города количество кабинетов планирования семьи и развития ребенка увеличилось с 21 до 39.

«К примеру, в нашей 12-поликликнике созданы все условия для наших пациентов. Мы обслуживаем около 1000 беременных женщин. Мы делаем все, чтобы наши мамочки прошли этап беременности успешно и на свет появились здоровые малыши. Мы принимаем и следим за беременными не только в медучреждении, ведем консультации на дому, проводим осмотры», — сказала Гульбахор Абдукаимова, гинеколог 12-поликлиники г. Шымкента.

Не остались в стороне и отцы. Медики 12-ой поликликники Шымкента регулярно проводят осмотры не только женщин, проводят консультации для будущих отцов, о том, какую помощь нужно оказывать женщинам при родах. Нурлан Ильясов рассказывает, что беременность у супруги первая, переживали всей семьей.

«Конечно мы помогаем всей семьей супруге, следим за здоровьем. При этом большую помощь оказывают медики, они приходят домой, рассказывают что и как нужно делать. Как помогать и как действовать в экстренной ситуации. Мы ждем девочку, дай Бог все пройдет хорошо! Переживаю, первый ребенок все-таки. Спасибо медикам«, — говорит Нурлан Ильясов.

До конца года планируется открытие Центра раннего вмешательства и развития для особенных детей. Во время доклада Премьер-министр РК Алихан Смаилов дал ряд поручений министерству здравоохранения и акимам городов и областей значительно повысить уровень здравоохранения как в родильных домах, так и многопрофильных клиниках.