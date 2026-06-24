Туркестанская область — лидер по демографическому росту

Туркестанская область сохраняет статус лидера по рождаемости в стране. За первые пять месяцев 2026 года в регионе появились на свет более 11 тысяч малышей. За каждой такой историей — работа врачей, которые помогают сохранить здоровье матерей и новорожденных даже в самых сложных случаях. Одним из ключевых медицинских учреждений региона остается областной перинатальный центр N°2.

С начала года в Туркестанской области родилось более 11 тысяч детей, среди них — 135 двоен. В числе счастливых мам и жительница Мактааральского района Гульзипа Омирзак. После нескольких лет ожидания женщина стала мамой двойняшек. Однако малыши появились на свет раньше срока — на 29-й неделе беременности.

Если девочка родилась с относительно стабильным весом, то мальчик весил чуть больше 600 граммов. Благодаря круглосуточному наблюдению и профессионализму врачей оба ребёнка сегодня идут на поправку.

Гульзипа Омирзак, жительница Мактааральского района: «Конечно, было страшно. Но после стольких лет ожидания я очень счастлива, что мои дети появились на свет именно здесь. Благодаря врачам мои малыши сейчас чувствуют себя хорошо. Первая родилась дочь, второй — сын. Их вес при рождении составлял 1341 и 645 граммов. Сейчас дочь весит уже 2200 граммов, а сын — 1050. Я очень рада, что рожала именно в этом центре».

Туркестанская область лидирует не только по общему количеству новорождённых, но и по числу троен. За пять месяцев этого года в регионе родились четыре тройни. Одна из них появилась на свет в областном перинатальном центре N°2, где оказывают помощь женщинам с осложнённой беременностью и недоношенным детям.

Эльмира Кожахметова, руководитель областного перинатального центра №2: «Туркестанская область традиционно занимает первое место в Казахстане по рождаемости. Это гордость и богатство нашего региона. Мы рады, что можем оказывать высококвалифицированную помощь даже в самых сложных случаях. Если возникают риски для здоровья матери или ребёнка, пациенток направляют в областной перинатальный центр, где они получают всю необходимую медицинскую помощь. Наша главная задача — сохранить здоровье мамы и малыша и помочь им благополучно вернуться домой».

Развитию системы охраны материнства и детства в регионе уделяется особое внимание. В Туркестанской области работают три перинатальных центра третьего уровня, 12 учреждений второго уровня и семь медицинских организаций первого уровня. Только в прошлом году в регионе родились более 45 тысяч детей, что вновь подтвердило статус области как демографического лидера страны.