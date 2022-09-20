Почерневший бюст Алии Молдагуловой напугал шымкентцев

Снимки ярко-черного единственного в третьем мегаполисе бюста Алии Молдагуловой в нашу редакцию прислали постоянные читатели.

Жители города сетуют, что памятник героя войны пугает своим внешним видом не только взрослых, но и детей, передает OTYRAR. Авторы снимков предположили, что был нанесен неудачный раствор. К слову особенно жутко памятник выглядит и ночью, многие горожане такое «обновление» памятника сочли неуважением к герою войны.

Наши журналисты, решили выяснить, будут ли исправлять ситуацию, и кто покрасил Алию Молдагулову в черный. Как объяснили в управлении сельского хозяйства города, неудачный цвет выбрали подрядчики, но ситуацию в срочном порядке исправили.

«9 сентября текущего года в наше управление поступила жалоба о том, что бюст Алии Молдагуловой был покрашен в чёрный цвет. Управлением в незамедлительном порядке были даны поручение Подрядчику об устранении вышеуказанной проблемы. Касательно раствора точнее Вам может ответить подрядная организация, которая осуществляет деятельность по уходу и содержанию памятников», — сообщил Абдукадиров Максат Асанович исполняющий обязанности Руководителя Управления.

Напомним, памятник находится на одноименной улице. Казахская девушка-снайпер, уничтожившая 78 солдат, стала легендой Второй мировой войны и неким символом мужества и героизма.

Жители южного мегаполиса пожелали, чтобы единственный в городе пусть и небольшой бюст Алии Молдагуловой стал для молодежи объектом гордости и собирал вокруг себя юных патриотов без страха и стеснения.

Алиса Бойко