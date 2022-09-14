Работы шымкентских художников представили на международной выставке «АРБА»

Начало осени ознаменовалось замечательным культурным событием. В столичный город Нур-Султан высадился шымкентский десант художников из творческой группы «TAMYR».

Причем высадился не с робкой надеждой чем-нибудь понравиться столичной публике, а с твердой уверенностью завоевателей: прийти, увидеть, победить!

На этот раз они приняли участие в международной выставке «АРБА», которая открылась 2 сентября в Национальном музее Республики Казахстан, то есть на одной из самых престижных творческих площадок страны.

Уверенность в своих силах была обусловлена не дерзкой самонадеянностью провинциалов, а обоснованными и признанными художественными достижениями многих участников группы, насчитывающей 12 «работников кисти».

Некоторые из них – члены Союза художников СССР и Казахстана, участники и лауреаты солидных международных форумов, конкурсов и выставок. Так что никакими новыми выставками их не смутишь и не испугаешь… А моя задача – лишь познакомить вас с некоторыми из этих творцов и восполнить информационный пробел в освещении художнической жизни нашего города. Потому что этот пробел, увы, действительно существует…

Талантам надо помогать

Этот подзаголовок я выудила из глубин памяти неслучайно. У этой фразы есть продолжение. В целом афоризм звучит примерно так: «Талантам надо помогать – бездарности прорвутся сами». Это только с виду кажется, что заниматься творчеством и выносить его на суд людской – это «непыльная» работа. Ну посидел, нарисовал или сочинил, потом показал это кому-то, тебя похвалили – и все! Дальше только внимай аплодисментам и хвалебным речам, а может, и по телевизору покажут…

Не мною замечено, что любой творческий процесс сам по себе «адова мука», если, конечно, окунаться в него с головой и вкладывать в продукт творчества всю душу без остатка. Но и донести результат душевного горения до своего зрителя – это тоже нелегкий труд. Добавлю, еще и затратный. А если говорить об этой конкретной выставке «АРБА», то не стоит забывать, что одна только транспортировка картин из южного Шымкента в северный Нур-Султан стоит о-очень немалых денег.

Кстати, переправить на место выставочной дислокации пришлось не менее 120 картин, в среднем по десять работ каждого участника группы «TAMYR». Денежный вопрос рядом с возвышенным творчеством вроде как поднимать неприлично, но это жизнь, это неприглядная проза бытия…

Наши художники, разумеется, тоже «вложились». Но велики ли были их финансовые силы? Общеизвестно, что те из них, кто зарабатывает на жизнь чистым творчеством, практически обречены на скудное существование. Если ты, конечно, не «придворный» художник, обслуживающий элиту общества… Но, слава Богу, у наших художников нашлись друзья и единомышленники, которые тонко чувствуют и ценят такое нематериальное проявление человеческого самовыражения, как искусство, во всех его проявлениях.

Это они оказали помощь, сугубо материальную и весьма существенную. Вообще-то, спонсоров – этих добровольных и отзывчивых помощников и меценатов – принято перечислять в финале статьи, после основной повествовательной части. Но, учитывая искреннюю и безмерную благодарность всех участников творческой группы, вознесу им хвалу прямо сейчас!

Итак, организация и проведение выставки стали бы делом неподъемным, если бы не внесли свой щедрый вклад такие замечательные люди, как депутат Туркестанского областного маслихата, заместитель председателя партии «Ауыл» Торегельды Оразалиевич Калмуратов, генеральный директор группы компаний «Зерде» Мухтар Куралович Битемиров и судебный эксперт (аудитор) Ирина Сулеевна Туякбаева. Они сделали благое дело во имя культурного развития своего края – это ли не миссия людей с высокой внутренней культурой и высокими помыслами?

О героях вернисажа

Чуть не забыла сказать, что международная выставка «АРБА» – это проект долговременный, рассчитанный на месяц: со 2 сентября до 2 октября. Этот факт придает выставке дополнительную значимость, так как работы художников будут оценены более широким кругом любителей изобразительного искусства. А международный статус ей придает то обстоятельство, что, помимо «тамуровцев», в ней участвуют художники из России и Кыргызстана.

Наших творцов хочется назвать поименно: они все достойны упоминания, независимо от количества регалий и стажа творческой работы. Начну, конечно, с маститого Султана Иляева – основателя и идейного вдохновителя группы «TAMYR».

«Если бы не его безусловный авторитет, известность в мире искусства, наше участие в выставке было бы под вопросом. Взять хотя бы аренду зала на целый месяц, которая обошлась нам… бесплатно! Это исключительно заслуга Султана Иляева», – поделилась радостью Мадина Мухтарова, одна из участниц проекта.

Дальше перечислю всех в произвольном порядке: Зулкайнар Кожамкулов, Абдуахат Муратбаев, Аскар Ахаманов, Жыргалы Матураимов, Рашида Мугавеева, Айнур Асанова, Асылхан Жанибеков, Гулфейруз Рустемова, Геймран Баймуханов, Мухтар Бекенов. У них, повторяю, разная степень известности и официального признания, но все они, как говорится, Богом поцелованные люди, которые уже не могут жить без творчества, дарованного талантом и судьбой.

Было бы несправедливо не указать отдельной строкой деятельное участие в организации выставки уже упомянутой мной Мадины Мухтаровой. Это от нее я впервые узнала о существовании творческой группы, в которую она влилась лишь три года назад. И от нее почерпнула подробности сегодняшнего проекта.

Собственно, я бы ее тоже включила в список спонсоров: во всяком случае, дело информационного обеспечения и налаживания, как говорится, связей с общественностью, она взяла на себя. Мадина – самая «молодая» художница, в смысле опыта на изобразительном поприще, но уже в октябре прошлого года она провела свою персональную выставку «Перекресток», а вот сейчас участвует в международной.

Ее работы пронизаны светом, цветом и добром, прямо-таки излучают оптимизм и полнокровную радость жизни. Не случайно в первых шагах творчества ее поддержали признанный мэтр живописи, заслуженный деятель РК Султан Иляев и неформальный гуру группы, заслуженный деятель и лауреат Госпремии Казахстана Насыр Рустемов.

А то что Насыр – компетентный и чуткий наставник начинающих творцов, говорит тот факт, что и свою дочь Гулфейруз он поставил на крепкие творческие ноги. Сейчас она тоже участвует в выставке и подает немалые надежды. И еще, Мадина Мухтарова неожиданно получила свою первую официальную регалию: стала почетным членом Союза художников города Нур-Султана. В общем, потихоньку набирает творческие обороты…

О чем говорят картины

Я еще ничего не сказала о стилях, жанрах и общей направленности выставленных работ. Поверьте, это трудно донести до читателя, который и в глаза этих работ не видел…

Вот, например, столичный искусствовед Жанар Жаксалыкова дает очень изящную, профессионально выверенную характеристику нашей экспозиции: «Каждая выставочная работа являет собой чистый поток субъективных впечатлений и озарений шымкентских художников, в них отражено многообразие их отношений к той или иной грани бытия.

Они смело экспериментируют с волнами света, времени, пространства, и не только, сама материя искусства для них является категорией иррациональной гносеологии, то есть познания мира не через разум, но чувство – наитие или интуитивное чутье, инстинктивное влечение или глубинные эмоции». Красиво! Под каждым бы словом подписалась, но разве вам стала понятнее общая доминантная идея, пронизывающая эти работы, при всем их стилевом различии?

Мне кажется, доходчиво и немногословно на эту тему высказался основатель группы «TAMYR» Султан Иляев в одном из интервью: «Как бы я назвал эту выставку по-другому? Наверное, так – «Отражение». Это отражение нашей души, нашего солнца южного, нашего изобилия, гостеприимства. Каждый художник индивидуален». Действительно, при всей видимой самобытности каждого участника выставки нетрудно заметить нечто общее: бережное отношение к национальным традициям, южную терпкость колорита и почти религиозную любовь к своей земле.

А вот какую оценку творчеству молодых коллег дает крупнейший мастер своего дела Насыр Рустемов: «Мы, старшее поколение художников и скульпторов, еще помним те времена, когда в искусстве царствовал соцреализм, то есть надо было непременно отображать социалистическую действительность. Да, конечно, условия нам предоставляли тепличные: членство в Союзе художников СССР обеспечивало и госзаказы, и финансирование – вплоть до холстов и кистей – и творческие командировки, и участие в выставках, в общем, мы жили, как говорится, на всем готовом… Но государственные благодеяния надо было отрабатывать.

Это ограничивало нашу творческую свободу в выборе тематики, жанра, формы и так далее. Надо было быть мастером изворотливости, чтобы отстаивать свою индивидуальность и самостоятельность. Поэтому я в некотором роде завидую неограниченной свободе выбора нынешних художников: в их работах чувствуется эта свобода, широта взгляда на мир, творческая дерзость и бесстрашие… Но, с другой стороны, понимаю, как им трудно сейчас пробиваться без системной государственной поддержки, которая была у нас. Поэтому горжусь ими и всячески поддерживаю во всех начинаниях».

И мы, горожане, тоже должны поддерживать наших талантливых земляков – всем чем можем. Ибо они стоят на передней линии культурного фронта в борьбе с бездуховностью, душевной черствостью, равнодушием к красоте и величию окружающего мира. И желаем им в этой незримой войне только победы!

Елена ЛЕТЯГИНА