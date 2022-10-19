Международные выставки HoRex Qazaqstan и CleanExpo Qazaqstan: вклад в развитие сектора HoReCa в Казахстане

Со 2 по 4 ноября в крупнейшем выставочном Центре города Алматы – КЦДС «Атакент» пройдут сразу две отраслевые выставки: Центрально-Азиатская международная выставка «Все для отелей, ресторанов, супермаркетов» HoRex Qazaqstan и Казахстанская международная выставка «Индустрия чистоты» CleanExpo Qazaqstan, представляющая новейшие разработки в индустрии клининга и химии, от практических бытовых до профессиональных.

Безусловно, текущие реалии и быстроменяющиеся условия рынка должны способствовать гибкости и качественной способности индустрии адаптироваться к новым вызовам и трендам. Рынок HoReCa растёт, вместе с ним растут и ожидания от качества и сервиса предоставляемых услуг. Так, в феврале текущего года в стране числилось 7,1 тыс. действующих предприятий по предоставлению услуг в области проживания и питания — на 10,8% больше, чем в феврале прошлого года.

Доходы гостиничного бизнеса в Казахстане за первое полугодие 2022 года выросли на 52%, что составило 67,7 млрд тенге, а объём инвестиций в основной капитал в сфере услуг по проживанию и питанию за первое полугодие 2022 года составил 46,7 млрд тг. Объединенная экспозиция выставок HoRex Qazaqstan и CleanExpo Qazaqstan выступает уникальным пространством – централизованной профессиональной площадкой для качественного нетворкинга представителей индустрии, обмена опытом, обсуждения перспектив развития и решения текущих задач.

В выставках HoRex Qazaqstan 2022 и CleanExpo Qazaqstan принимают участие компании из Беларуси, Германии, Казахстана, Польши и России. На своих стендах участники представят кухонное оборудование из Беларуси, кофемашины и вендинговое оборудование от швейцарских, ирландских, итальянских производителей, разнообразный зерновой кофе, промышленные и бытовые пылесосы из Польши, профессиональное прачечное оборудование из Германии, противогололедные реагенты и протирочные материалы из России, а также поставщики продуктов питания для предприятий HoReCa из Казахстана и России.

Состав участников представлен как нашими ежегодными участниками, такими компаниями, как Catering solutions, Probarista, Franko, Rhea Vendors, Торгмаш, ЗираксПро. Порядка 40% участников выставки являются дебютантами экспо-площадок. Впервые со стендом выступит казахстанский поставщик кофе Massimo Coffee с собственной обжаркой в Алматы из Кении, Эквадора и Эфиопии. Специальным гостем стенда станет мировая кофейная звезда Wendelien Van Bunnik, которая в рамках выставки даст 2 мастер-класса по завариванию кофе.

Wendelien Van Bunnik в 2019 году победила на чемпионате мира по завариванию кофе в Aeropress (Аэропресс) на чемпионате Голландии среди бариста. Также в первый раз в экспозиции примут участие компании STAHL – немецкий производитель оборудования для прачечных, MasterProfi — польский производитель пылесосов для сухой и влажной уборки, Техновайпс – российский производитель протирочных материалов, Инари-Н и Арбуз Фуд Сервис – отечественные поставщики продуктов питания для отелей, кафе и ресторанов самого высокого качества, компания ЭкоНива представит профессиональную линию молочную продукцию для бариста.

Ключевым из мероприятий в дни работы выставки традиционно станет Horex Business Forum – трёхдневное обучающее мероприятие для специалистов рынка HoReCa, заинтересованных в постоянном повышении своего профессионализма.

Уникально то, что форум представляет собой систему образовательного процесса, ежегодно меняя контент в соответствии с тенденциями рынка.

В этом году основная тема форума звучит как «Гибриды. Коммуникации, продажи, масштабирование», тренд индустрии пост-пандемического периода. Гибрид – это смешение двух и более форматов продуктов, деятельности, коммуникаций: офлайн и онлайн, аналоговый и цифровой, питание и ритейл.

Подача материала в рамках форума организована в виде обучающей программы с закреплением материала посредством трансформационной игры. Живые дискуссии и брэйн-шторминг, рабочие кейсы от мастеров своего дела, мастер-классы от ведущих специалистов-практиков индустрии. Решение проблем предприятий индустрии HoReCa, выработка совместных решений в команде единомышленников. Форум пройдет в интерактивном режиме и будет состоять из 14 деловых сессий и 1 трансформационной игры. Ежедневно будет проходить ряд мастер-классов и дискуссий от 19 профессионалов и практиков в индустрии HoReCa.

Организатором событий выступает Казахстанская выставочная компания Iteca и её международный партнёр – Группа компаний ICA Eurasia. Официальную поддержку оказали Акимат города Алматы, Казахстанская ассоциация гостиниц и ресторанов «КАГиР».

Подробнее с программой форума, спикерами и расписанием сессий, Вы сможете ознакомиться по ссылке: http://expo.kz/PROGRAM

Получить билет на выставку можно по предварительной ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИИ на сайте: http://expo.kz/HRX022NEWS.