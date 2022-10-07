Туркестан и Фергана намерены совместно развивать туризм

В ближайшее время стороны намерены провести бизнес и туристический форумы.

Об этом рассказал заместитель акима Туркестанской области Арман Сабитов в ходе встречи с заместителем акима Ферганской области Республики Узбекистан Хуршиджоном Ахмедовым. На встрече обсудили вопрос укрепления связей между двумя странами. Также стороны подписали соглашение по развитию двусторонних отношений.

«Мы готовы сотрудничать в сфере предпринимательства и бизнеса. Туркестан — самый развитый регион страны по агросфере. В этом направлении также есть возможность работать сообща. Важен и вопрос проведения форума с участием представителей бизнеса двух стран. Мы готовы обсудить бизнес-проекты и предложения»,— говорит Арман Сабитов, заместитель акима Туркестанской области.

Заместитель акима Ферганской области Республики Узбекистан Хуршиджон Ахмедов высоко оценил туристический потенциал Туркестана. В ходе встречи он ознакомил представителей духовной столицы нашей страны с достижениями Ферганской области в сфере сельского хозяйства и предпринимательства. По словам представителя Узбекистана, они намерены укрепить связь с историческим городом нашей страны. Представители бизнеса Ферганы в сфере туризма готовы заключить взаимное соглашение с туркестанскими предпринимателями. По предварительному плану объем бюджета этого договора составит 10 миллионов долларов.

«Туркестан красивый, новый город. Мы заинтересованы в укреплении связей с братской страной, Туркестанским регионом. Наша цель — развитие двустороннего туризма. Мы будем делать все для развития логистики, помогать туроператорам. Туристам должно быть легко приехать в Казахстан. В Ферганской области очень хорошо развиты сельское хозяйство и промышленность. Наши фрукты регулярно экспортируются в иностранные государства. Мы готовы углублять связи с Туркестаном, сотрудничать в сферах туризма, культуры», — говорит Хуршиджон Ахмедов, заместитель акима Ферганской области Республики Узбекистан.

Группа делегации из Ферганской области специально прибыла в Казахстан, чтобы ознакомиться с туристическим потенциалом Туркестанской области. В течение двух дней они посетили святые места, промышленные и культурные объекты региона.