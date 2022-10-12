В Шымкенте прошёл вечер памяти Сергея Есенина

В свои 90 Василий Ясник помнит наизусть большинство стихотворений Сергея Есенина.

Лирика поэта — нежная и пронзительная — для Василия Сергеевича стала близка еще в молодости. Сегодня дорогие сердцу стихотворения русского классика он читает поклонникам творчества Сергея Есенина.

«Чтоб, воротясь опять в Москву,

Я мог прекраснейшей поэмой

Забыть ненужную тоску

И не дружить вовек с богемой.

И чтоб одно в моей стране

Я мог твердить в свой час прощальный:

«Не пой, красавица, при мне

Ты песен Грузии печальной», — декламирует стихи Есенина Василий Сергеевич.

Приятные волны жизни «Московского озорного гуляки» передаются сегодня не только через поэзию. Сергей Есенин – один из многих русских поэтов, на чьи стихи композиторы писали песни. В разное время их исполняли Александр Малинин, Людмила Зыкина, Надежда Бабкина, Николай Караченцов и другие заслуженные артисты.

Председатель славянского культурного объединения Наталья Романова говорит, желающих исполнить произведения Сергея Есенина было так много, что пришлось объявить конкурс, и выбрать лучшие номера.

Наталья Романова, председатель славянского культурного объединения г.Шымкента:

«Мы сегодня выбрали 48 претендентов на выступление на нашей импровизированной сцене, в этом замечательном осеннем парке, центральном парке. Хочу порадоваться, что сегодня есть желание и у молодёжи, и у пожилых людей декламировать Есенина».

«Есенинская осень» в честь дня рождения поэта собрала в Шымкенте поклонников творчества разных возрастов.

«Прекрасный, самый любимый поэт, а какие красивые стихи, а какие красивые песни, положенные на его стихи»;

«Трогательно. И вечер, и песни и стихи, все трогательно»;

«Посмотрите сколько народу, всем нравится, все подпевают, стихи читают»;

«Это такой великий писатель, поэт, любим его», — говорят шымкентцы.

Как отмечали современники поэта, самое дорогое в Есенине – это образ родной природы, переданной ему с ошеломляющей свежестью, такой, которую он получил в детстве. Со дня рождения поэта, такого близкого и понятного, в этому году исполняется 127 лет.