В Шымкенте стартовало строительство многопрофильной больницы

Аким Шымкента Мурат Айтенов объявил о старте строительства университетской многопрофильной больницы на 800 коек, передает корреспондент OTYRAR.

По плану, новую современную клинику для студентов сдадут в эксплуатацию в 2024 году.

При этом, построят дополнительно еще клинико-диагностический центр на 700 посещений в смену. Два объекта будут размещаться в микрорайоне «Бозарык-2». Запуск двух масштабных проектов послужат рывком для развития и улучшения сферы здравоохранения южного мегаполиса.

Строительство уже начато, в церемонии закладки будущих объектов приняли участие Мурат Айтенов, руководители управления здравоохранения и предпринимательства, президент компании «САУТС-Ойл» Серикжан Сейтжанов, директор China Machinery Engeneering Corporation Ху Джанху, ректоры и профессоры университета и общественники.

В акимате пояснили, что проект реализуется в рамках специальной госпрограммы в соответствии с региональным планом развития инфраструктуры здравоохранения Шымкента до 2026 года.

Строительство объектов финансируются за счет частного инвестиционного холдинга «Финансовая торгово-промышленная корпорация «Оңтүстік». Ожидается, что в результате их реализации в городе будет создано более 2500 новых рабочих мест.

«Как отметил в своем Послании Президент, существует прямая связь между экономикой страны и здоровьем населения. Мировой опыт экономического развития показывает: здоровая нация формирует эффективную экономику. Здоровое население является ресурсом производства, главным богатством любой общественной системы. Уверен, что строительство новой современной больницы в нашем городе повысит качество медицинской помощи населению, обеспечит сокращение дефицита койко-мест и позволит жителям получать высокотехнологичные медицинские услуги», — сказал аким г. Шымкента Мурат Айтенов.

Новость о строительстве поддержали как врачи, так и жители мегаполиса.

«Я помню, как аким говорил про больницу, это еще когда он пришел, тогда я подумал, очередные сказки. Молодец, держит слово. Еще бы все поголовно его подчиненные брали с него пример. Такие больницы нам нужны, чтобы мы не ездили заграницу и другие страны на лечение», — говорит Аслан Тлеубердиев.

Медики уверяют, что в Шымкенте можно сегодня лечить болезни разного направления. Нейрохирурги в мегаполисе проводят сложнейшие операции, после которых люди, встают на ноги.

«У нас новое оборудование, новая техника. Мы теперь ездим в соседние страны и учим там врачей. Люди мало знают об этом, когда приезжаешь в другую соседнюю страну, смотришь, там наши сидят и хотят лечиться за деньги, когда дома можно это лечение пройти бесплатно»,— говорит Еркин Медетов, врач нейрохирург.

Местные власти отметили, что к выделенному земельному участку под строительство специальной больницы общей площадью 150 га в микрорайоне «Бозарык-2» уже подведены необходимые системы инфраструктуры: электричество, газ, вода, канализация, телефония. В дальнейшем, в ходе строительства, здесь будут построены дороги и объекты дорожной инфраструктуры.